Шевченко назвал двух фаворитов на «Золотой мяч»

Украинский специалист Андрей Шевченко, возглавивший на днях генуэзский «Дженоа», поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» в этом году. Специалист выделил двух главных претендентов на престижную награду.

«Кого считаю фаворитом на приз? Думаю, награду получит Лионель Месси или Жоржиньо», - приводит слова наставника Tuttomercatoweb.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной премии состоится в конце текущего месяца в Париже.

В прошлом году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавирусной инфекции.