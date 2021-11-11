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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко назвал двух фаворитов на «Золотой мяч»

11 Ноября 2021 • 11:35 Комментировать

Украинский специалист Андрей Шевченко, возглавивший на днях генуэзский «Дженоа», поделился мнением о борьбе за «Золотой мяч» в этом году. Специалист выделил двух главных претендентов на престижную награду.

«Кого считаю фаворитом на приз? Думаю, награду получит Лионель Месси или Жоржиньо», - приводит слова наставника Tuttomercatoweb.

Напомним, что церемония вручения престижной индивидуальной премии состоится в конце текущего месяца в Париже.

В прошлом году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Лионель Месси Жоржиньо
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