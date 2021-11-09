​Хавбек «Бреста» рассказал о приглашении в «Милан»

Судя по всему, полузащитник Ромен Февр в зимнее трансферное окно сменит «Брест» на «Милан». О приглашении из стана «россонери» рассказал сам 23-летний французский футболист.

«Я готовлюсь к «Милану». Когда тебе звонит Паоло Мальдини - это нечто особенное! Я смотрел миланское дерби и хотел быть там», - высказался Февр для La Gazzetta dello Sport.

Ромен Февр выступает за «Брест» с лета 2020 года. За это время полузащитник провёл за клуб 49 матчей, в которых забил 10 голов и 9 раз ассистировал партнёрам.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ромена Февра в 13 миллионов евро.