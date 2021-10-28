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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью назвал следующую трансферную цель «Ромы»

28 Октября 2021 • 13:12 Комментировать

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью хочет усилить атакующую линию команды. Как сообщает Todofichajes, португальский специалист проявляет интерес к нападающему сборной Италии и «Наполи» Лоренцо Инсинье.

Именитый тренер хочет воспользоваться ситуацией Инсинье в неаполитанском клубе. Стороны не могут договориться о новом контракте. Действующее соглашение Лоренцо с «Наполи» рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что интерес к итальянскому форварду проявляют лондонский «Арсенал», каталонская «Барселона» и миланский «Интер».

На счету нападающего два гола и три ассиста в текущем розыгрыше Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Лоренцо Инсинье
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