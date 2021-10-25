Агент Дибалы прилетит в Италию для продления соглашения с «Ювентусом»

Стало известно, когда Хорхе Антун, агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, прилетит в Турин. Ожидается, что это случится в начале ноября, информирует La Gazzetta dello Sport.

Агент приложит усилия для того, чтобы футболист продлил контракт с туринским коллективом.

Уточняется, что стороны согласовали все вопросы. Новое соглашение будет подписано. Скорее всего, это случится в ближайшее время. Затем клуб обо всём объявит официально.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий сыграл 7 поединков за «Старую синьору» во всех турнирах. Форвард забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

Нынешнее соглашение с Дибалой рассчитано до конца сезона-2021/22.