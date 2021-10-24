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Чемпионат Италии. Серия А

Самая большая загадка футбола: За Кокорин бьются новые европейские клубы

24 Октября 2021 • 13:50 Комментировать

Удивительное дело, но Александр Кокорин почему-то всё ещё кому-то интересен как футболист. Да, ему лишь тридцать лет, но в последний раз он демонстрировал что-то вразумительное на поле лишь в сезоне 2017/18. Вот теперь Кокориным заинтересовались два турецких клуба.

Если почитать итальянские СМИ, то становится немного жаль западных коллег. Они не перестают удивляться, как вообще «Фиорентина» решила купить Кокорина, если он то и дело травмируется. Ребята, вы просто мало следили за Сашкой в РПЛ. Ещё не такое увидите. Если говорить серьёзно, то спустя почти год после трансфера Кокорина в «Фиорентину», можно абсолютно уверенно сказать – это провал. Причем провал именно трансферной политики «фиалок».

За десять месяцев Кокорин отыграл в составе «Фиорентины» семь официальных матчей. Ни одного гола, ни одной результативной передачи, ни одного более-менее опасного момента – ни-че-го.

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Итальянцы додумались предложить Кокорину контракт до 2024 года, а его зарплата – третья по величине в клубе. Держать в составе такого дорогого бездельника – слишком накладное удовольствие для не самого богатого клуба. Очевидно, что теперь для «Фиорентины» ключевая задача – это как можно скорее избавиться от Кокорина.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Александром Кокориным всерьёз интересуются два турецких клуба: «Адана Демирспор» и «Аланьяспор». Ранее внимание к россиянину проявлял «Кальяри». Ну и куда уж без разговоров о возвращении в России. Тут вариантов тьма: от «Сочи» и «Зенита» до «Ростова» и «Динамо».

Честно говоря, мы вообще не понимаем, какой интерес может быть к человеку, который уже несколько лет не показывал даже средненькую игру. Мы не берем короткий отрезок в «Сочи», где его неожиданная результативность (целых 7 голов, 2 с пенальти) продолжалась всего два месяца.

В остальное время Кокорин только и делал, что находился в лазарете. Причем характер его травм был максимально непонятным. То травма мышц, то травма бедра, то какая-то «мышечная усталость». Какая у него может быть мышечная усталость? Слишком часто ходил в кальянную? Ну серьёзно, это уже даже не смешно.

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С одной стороны, Кокорина немного жаль, парень действительно мог бы играть в футбол на высоком уровне ещё как минимум 2-3 сезона. С другой – не жаль совершенно. Он неоднократно говорил, что деньги его интересуют больше всего, и как после такого клубы вообще готовы были его подписать – непонятно.

Больше всего жаль «Фиорентину», которая совершила, пожалуй, самую провальную сделку в своей современной истории. И если ей удастся сплавить Сашку, то это будет однозначный успех.

Что будет с Кокориным?
Заиграет в "Фиорентине" Выжмет все соки из "фиалок", сидя в запасе "Фиорентина" сможет его продать в европейский клуб "Фиорентина" разорвет контракт и выплатит неустойку Откроет кальянную во Флоренции
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Фиорентина Александр Кокорин
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24.10  16:00 Фиорентина ... Кальяри 1.66 4.2 5
24.10  19:00 Рома ... Наполи 2.75 3.7 2.47
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