​Михайлович: «Мы выступили лучше «Милана» - ощущение, будто мы выиграли»

Рулевой «Болоньи» Синиша Михайлович дал комментарий после домашнего поражения от «Милана» со счётом 2:4. По ходу игры «Болонье» удалось в меньшинстве отыграть два гола, но в концовке «россонери» забили ещё два раза.

«Я не злюсь. Я разочарован тем, что игра так завершилась, но я не хочу больше говорить о судьях. У моей команды нашлись силы, чтобы восстановить статус-кво. И даже вдевятером у нас было два момента, чтобы выйти вперёд.

Мы выступили лучше, чем «Милан». Наши ребята должны гордиться проделанной работой. Мы не набрали очков, но такое ощущение, будто мы выиграли. Я увидел отличный футбол, дух, смелость – всё, что определяет силу команды», - сказал Михайлович в эфире Sky Sport Italia.