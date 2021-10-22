​Директор «Интера»: «Между Лукаку и Джеко особой разницы нет»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался по поводу летнего ухода Ромелу Лукаку. Бельгийский форвард, как известно, вернулся в «Челси».

«Мы продали Ромелу Лукаку за 115 миллионов евро и подписали Эдина Джеко бесплатно. На поле между ними особой разницы нет», - слова Маротты приводит Goal.com со ссылкой на интервью для Corriere della Sera.

«Лукаку ушёл, чтобы зарабатывать вдвое больше. В Италии таких цифр в контракте футболиста быть не может», - отметил руководитель «Интера».

Напомним, что Ромелу Лукаку провёл в «Интере» два сезона. В 95 матчах за клуб бельгиец забил 64 гола и отдал 16 голевых передач.