​Агент Инсинье провёл встречу с директором «Интера»

Агент Винченцо Пискане, представляющий интересы нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, провёл встречу с генеральным директором «Интера» Джузеппе Мароттой. Об этом сообщает CalcioMercato.

Отмечается, что «Интер» просто запросил информацию о ситуации игрока. Говорить о попытках подписать Инсинье пока преждевременно, ведь миланскому клубу нужно для начала разобраться с будущим некоторых своих футболистов.

Лоренцо Инсинье не торопится принимать решение о своём будущем, хотя его контракт с «Наполи» рассчитан до конца текущего сезона. При этом в настоящее время неаполитанский клуб далёк от удовлетворения требований Инсинье по новому договору.