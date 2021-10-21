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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Инсинье провёл встречу с директором «Интера»

21 Октября 2021 • 15:23 Комментировать

Агент Винченцо Пискане, представляющий интересы нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье, провёл встречу с генеральным директором «Интера» Джузеппе Мароттой. Об этом сообщает CalcioMercato.

Отмечается, что «Интер» просто запросил информацию о ситуации игрока. Говорить о попытках подписать Инсинье пока преждевременно, ведь миланскому клубу нужно для начала разобраться с будущим некоторых своих футболистов.

Лоренцо Инсинье не торопится принимать решение о своём будущем, хотя его контракт с «Наполи» рассчитан до конца текущего сезона. При этом в настоящее время неаполитанский клуб далёк от удовлетворения требований Инсинье по новому договору.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Наполи Лоренцо Инсинье
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