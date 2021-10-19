Куадрадо продлит контракт с «Ювентусом»

Колумбийский хавбек Хаун Куадрадо близок к пролонгации трудового соглашения с туринским «Ювентусом». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта отрапортовал инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, переговорный процесс между сторонами близок к финалу. 33-летний футболист практически согласовал со «старой синьорой» новый контракт, который будет рассчитан до середины 2023 года. В договор будет включен пункт о возможной пролонгации на один сезон.

Действующее соглашение Куадрадо истекает летом следующего года.

В нынешнем сезоне Серии А колумбиец сыграл шесть матчей и отметился одним голом.