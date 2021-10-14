Карпин поделился мнением о ситуации Миранчука в «Аталанте»

Наставник сборной России Валерий Карпин поделился мнением о ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Было бы лучше, если бы Миранчук играл не в «Аталанте» по 10 минут, а в «Сампдории» все 90», - поведал специалист на канале «Коммент.Шоу» в Youtube.

При этом специалист отметил, что несмотря на нестабильную игровую практику, Алексей не уступает по физическому состоянию остальным футболистам сборной, а некоторых даже превосходит.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 25-летний полузащитник принял участие в четырех встречах, не отметившись голевыми действиями.