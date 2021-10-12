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Чемпионат Италии. Серия А

П​резидент «Фиорентины» хочет ещё раз встретиться с Влаховичем

12 Октября 2021 • 22:49 Комментировать

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо собирается провести личную встречу с форвардом Душаном Влаховичем. Он не теряет надежд продлить контракт с футболистом, сообщает TGR RAI Toscana.

Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2023 года. «Фиалки» намерены предложить нападающему пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона за сезон.

Агент игрока хочет, чтобы клиент сменил команду. Он также требует, что если Влахович и продлит контракт, то в договор должен быть включен пункт, согласно которому агент получит 10 процентов от суммы следующего трансфера серба.

До этого Влаховичем интересовался мадридский «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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