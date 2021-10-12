Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо собирается провести личную встречу с форвардом Душаном Влаховичем. Он не теряет надежд продлить контракт с футболистом, сообщает TGR RAI Toscana.

Нынешнее соглашение рассчитано до июня 2023 года. «Фиалки» намерены предложить нападающему пятилетний контракт с зарплатой 4 миллиона за сезон.

Агент игрока хочет, чтобы клиент сменил команду. Он также требует, что если Влахович и продлит контракт, то в договор должен быть включен пункт, согласно которому агент получит 10 процентов от суммы следующего трансфера серба.

До этого Влаховичем интересовался мадридский «Атлетико».