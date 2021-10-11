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Чемпионат Италии. Серия А

Белотти готов перейти в «Милан»

11 Октября 2021 • 11:27 Комментировать

Форвард «Торино» Андреа Белотти планирует сменить клубную прописку в ближайшем будущем. По сообщениям Calciomercato, 27-летний бомбардир хотел бы продолжить карьеру в «Милане».

Ранее стало известно, что «россонери» заинтересованы в подписании Белотти. Клуб рассматривает Андреа в качестве замены Златану Ибрагимовичу. Нападающий может достаться «Милану» бесплатно, поскольку его контракт с «Торино» истекает летом следующего года.

Белотти защищает цвета туринского коллектива с 2015 года. В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата форвард принял участие в двух поединках, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Андреа Белотти
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