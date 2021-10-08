«Ювентус» и «Милан» претендуют на защитника «Барселоны»

Защитник Самуэль Юмтити, от которого хочет избавиться каталонская «Барселона», пользуется спросом среди топ-клубов итальянского чемпионата. Согласно сведениям Football-Italia, за французского игрока собираются побороться туринский «Ювентус» и «Милан».

Источник отмечает, что клубы Серии А предложат контракт Юмтити в том случае, если он расторгнет соглашение с «сине-гранатовыми» и станет свободным агентом.

Минувшим летом «Барса» хотела продать Самуэля, однако защитник захотел остаться на «Камп Ноу».

В текущем сезоне Юмтити не провел ни одного официального матча за каталонцев. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023 года.