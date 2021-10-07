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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов продать Ремзи в январе

07 Октября 2021 • 09:20 Комментировать

Валлийский полузащитник Аарон Ремзи не подходит под игровую схему главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, а потому будет продан.

Согласно сведениям таблоида Daily Mail, «скуадра адзурра» готова выслушать предложения относительно продажи 30-летнего исполнителя в зимнее трансферное окно. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость валлийца оценивается в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Аарону со стороны лондонского «Тоттенхэма» и «Эвертона».

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А полузащитник принял участие лишь в трех встречах, не отметившись голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
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