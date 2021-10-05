Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»

«Фиорентина» не смогла договориться с нападающим Душаном Влаховичем о продлении трудового соглашения. Об этом поведал президент флорентийского клуба Рокко Коммиссо.

«Игрок не захотел принимать наше предложение о контракте. Мы вели переговоры на протяжении долгого времени, но все кончено», - приводятся слова руководителя в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Действующий контракт сербского бомбардира с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года.

Ходят слухи, что в трансфере Душана заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус».

Влахович забил четыре гола и сделал ассист в семи матчах чемпионата Англии.