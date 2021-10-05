Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 179 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»

05 Октября 2021 • 13:43 Комментировать

«Фиорентина» не смогла договориться с нападающим Душаном Влаховичем о продлении трудового соглашения. Об этом поведал президент флорентийского клуба Рокко Коммиссо.

«Игрок не захотел принимать наше предложение о контракте. Мы вели переговоры на протяжении долгого времени, но все кончено», - приводятся слова руководителя в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Действующий контракт сербского бомбардира с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года.

Ходят слухи, что в трансфере Душана заинтересованы лондонский «Тоттенхэм» и туринский «Ювентус».

Влахович забил четыре гола и сделал ассист в семи матчах чемпионата Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
13:43 · Италия. Серия А
Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
10:57 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет вернуть Алексиса Санчеса 5
10:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» договаривается о трансфере нападающего «Фиорентины» 1
10:23 · Италия. Серия А
Дибала в шаге от нового контракта с «Ювентусом»
04 Октября
23:28 · Италия. Серия А
«Милан» приготовил для Пиоли новый контракт 1
23:01 · Италия. Серия А
Алексис Санчес уже зимой покинет «Интер» 1
22:38 · Италия. Серия А
Доннарумма – о конфликте с фанатами «Милана»: «Я всё ещё люблю этот клуб» 2
22:16 · Италия. Серия А
«Ювентус» намерен переманить лидера «Лацио» 1 слухи
21:45 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Фиорентины» заявил, что не считает Кокорина футболистом 1
20:05 · Италия. Серия А
Тонали: «Цель «Милана» на сезон – завоевание чемпионства в Серии А» 1
16:51 · Россия. Премьер-лига
​В «Специи» отреагировали на информацию о возможном переходе тренера «Локомотива» Николича
16:30 · Италия. Серия А
​Абрахам: «Кто-нибудь, уберите штанги и перекладины»
15:56 · Италия. Серия А
Моуринью – Спаллетти: «Вы должны проиграть следующий гостевой матч»
10:57 · Италия. Серия А
Калабрия назвал «Милан» лучшим клубом Серии А
09:28 · Италия. Серия А
Гасперини: «Милан» меня реально удивил»
Все новости
Рекомендуем