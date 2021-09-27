Кьеллини: «ПСЖ» напоминает команду из игры на PlayStation»

Защитник сборной Италии и туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини рассказал, как относится к французскому клубу «ПСЖ», подписавшему ряд звездных футболистов в летнее трансферное окно.

«ПСЖ» напоминает команду из игры на PlayStation. Если у игроков получится создать необходимую командную химию, и они поставят общие интересы выше своих личных, в таком случае их будет очень сложно победить», - приводит слова итальянца Lequipe.

Летом ряды парижского гранда пополнили Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими и Джорджиньо Вейналдум.

«ПСЖ» стартовал в Лиге 1 с восьми побед подряд.