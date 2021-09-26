Асенсио может перейти в команду Моуринью

Испанский хавбек Марко Асенсио, который не имеет стабильного места в составе мадридского «Реала», попал в сферу интересов очередного европейского клуба.

По информации Todofichajes, заинтересованность в услугах игрока проявляет «Рома», которую тренирует португальский специалист Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что помимо «волков» подписать Асенсио хотят туринский «Ювентус» и «Ливерпуль».

Трудовое соглашение полузащитника с «королевским» клубом рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Марко провел шесть матчей и отметился тремя забитыми мячами.