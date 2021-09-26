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Асенсио может перейти в команду Моуринью

26 Сентября 2021 • 11:30 Комментировать

Испанский хавбек Марко Асенсио, который не имеет стабильного места в составе мадридского «Реала», попал в сферу интересов очередного европейского клуба.

По информации Todofichajes, заинтересованность в услугах игрока проявляет «Рома», которую тренирует португальский специалист Жозе Моуринью.

Стоит отметить, что помимо «волков» подписать Асенсио хотят туринский «Ювентус» и «Ливерпуль».

Трудовое соглашение полузащитника с «королевским» клубом рассчитано до лета 2023 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Марко провел шесть матчей и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Марко Асенсио
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