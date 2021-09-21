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Серия А

Влахович объяснил решение остаться в «Фиорентине»

21 Сентября 2021 • 13:03 Комментировать

Ведущий форвард «Фиорентины» Душан Влахович поведал о том, почему не сменил клубную прописку в летнее трансферное окно. Интерес к сербскому голеадору проявляли «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Милан».

«Я решил задержаться в «Фиорентине». Уверен, что продолжу здесь прогрессировать. Хочу забить еще много голов. Остальное придет со временем», - цитирует 21-летнего футболиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Влахович провел четыре поединка, записав на свой счет три забитых мяча (два – с пенальти).

Срок действия контракта Душана с «фиалками» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Душан Влахович
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