Кьяер близок к продлению контракта с «Миланом»

Датский защитник Симон Кьяер, выступающий в чемпионате Италии за «Милан», в скором времени подпишет новое трудовое соглашение с «россонери». Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил инсайдер Педро Алмейда.

Миланский гранд предложил 32-летнему исполнителю новый трехлетний контракт. Кьяер уже заявил о готовности подписать договор.

Датчанин защищает цвета «россонери» с января прошлого года. Действующий контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В новом розыгрыше чемпионата Италии Симон провел два поединка, в которых получил одну желтую карточку.