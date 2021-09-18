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Кьяер близок к продлению контракта с «Миланом»

18 Сентября 2021 • 10:36 Комментировать

Датский защитник Симон Кьяер, выступающий в чемпионате Италии за «Милан», в скором времени подпишет новое трудовое соглашение с «россонери». Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил инсайдер Педро Алмейда.

Миланский гранд предложил 32-летнему исполнителю новый трехлетний контракт. Кьяер уже заявил о готовности подписать договор.

Датчанин защищает цвета «россонери» с января прошлого года. Действующий контракт игрока с миланским клубом рассчитан до лета 2022 года.

В новом розыгрыше чемпионата Италии Симон провел два поединка, в которых получил одну желтую карточку.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Симон Кьяер
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