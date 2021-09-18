Райола рассказал, когда Ибрагимович завершит карьеру

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы шведского форварда Златана Ибрагимовича, высказался о будущем своего клиента.

«Посмотрим, что будет следующим летом. Златан все решает постепенно. Он уйдет на пенсию тогда, когда перестанет чувствовать себя ключевым звеном команды. После завершения карьеры Ибрагимович может стать руководителем футбольного клуба», - приводит слова агента инсайдер Фабрицио Романо.

39-летний скандинав присоединился к «Милану» в прошлом году, подписав трудовое соглашение до середины 2022 года. В новом розыгрыше чемпионата Италии Златан провел один поединок и отметился забитым мячом.