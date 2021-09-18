Форвард «Реала» Лука Йович находится на радаре «Ювентуса». Сербский футболист не потерял надежды закрепиться в составе мадридского гранда, но если ему это не удастся, туринский клуб будет готов сделать предложение. Пока что перспективы Йовича кажутся туманными – он отыграл за «сливочных» только девять минут в двух матчах этого сезона.

По данным Calcio Mercato, «Ювентус» рассматривает вариант с арендой Луки Йовича, хотя «Реал» предпочёл бы сразу продать серба.

Добавим, что вторую часть прошлого сезона Лука Йович провёл в немецком «Айнтрахте», за который он выступал до перехода в «Реал».