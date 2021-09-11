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Пьянич: «Я был готов на всё ради Аллегри»

11 Сентября 2021 • 11:19 Комментировать

Боснийский хавбек Миралем Пьянич высказался относительно слухов о возвращении в туринский «Ювентус».

«Переговоры действительно велись, однако не все так просто. Лично я хотел вернуться в Турин. Я был готов на все ради Аллегри. Люблю «старую синьору» и ее поклонников. У меня отличные отношения с президентом Аньелли. Но в футболе не всегда бывает так, как тебе хочется», - приводит слова полузащитника getfootballnewsitaly.

В летнее трансферное окно Миралем перебрался в стамбульский «Бешикташ» на правах аренды. Его контракт с турецким грандом рассчитан до конца июня следующего года.

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Миралем Пьянич
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