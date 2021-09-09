Пеллегрини в шаге от продления контракта с «Ромой»

Полузащитник Лоренцо Пеллегрини провел успешные переговоры с руководством «Ромы» относительно подписания нового трудового соглашения. Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Николо Скира.

Стороны согласовали долгосрочный контракт с годовым окладом в размере трех миллионов евро. Действующее соглашение Пеллегрини с «волками» истекает летом 2022 года.

Лоренцо является воспитанником академии римского клуба. В нынешнем розыгрыше Серии А 25-летний полузащитник сыграл два поединка и отметился двумя забитыми мячами.

После двух стартовых туров «Рома» занимает второе место в таблице.