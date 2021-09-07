«Интер» намерен переподписать своих лидеров

Руководство миланского «Интера» планирует пролонгировать сотрудничество сразу с тремя ведущими игроками команды, рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, «нерадзурри» предложат новые контракты Марсело Брозовичу, Лаутаро Мартинесу и Николо Барелле. Уже известно, что для аргентинского нападающего приготовили договор, который будет рассчитан до середины 2026.

В минувшем сезоне «Интер» впервые за долгое время стал чемпионом Италии. После этого триумфа команду покинул главный тренер Антонио Конте, а также Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими.