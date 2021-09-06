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Серия А

Годин, которым интересовались клубы РПЛ, намерен продлить контракт с «Кальяри»

06 Сентября 2021 • 08:29 Комментировать

Опытный уругвайский защитник Диего Годин намерен пролонгировать трудовое соглашение с «Кальяри», об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира. 35-летний футболист хочет подписать контракт до 2024 года.

Действующее соглашение между сторонами рассчитано до завершения сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне итальянской Серии А защитник принял участие в 28 встречах, отметившись одним забитым мячом.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к Годину со стороны клубов российской Премьер-лиги. Подписать игрока хотели московские ЦСКА и «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Годин
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