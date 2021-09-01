Рибери согласовал контракт с аутсайдером Серии А

Опытный французский вингер Франк Рибери близок к возвращению в итальянский чемпионат. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы 38-летнего исполнителя станет «Верона».

По данным источника, стороны провели переговоры в последний день трансферного окна и согласовали детали сделки. Стоит отметить, что в настоящий момент Рибери пребывает в статусе свободного агента.

Последним местом работы Франка была «Фиорентина», цвета которой он защищал на протяжении последних двух сезонов.

В прошлом сезоне Серии А вингер поучаствовал в 29 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и шесть голевых передач.