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Серия А

Рибери согласовал контракт с аутсайдером Серии А

01 Сентября 2021 • 08:17 Комментировать

Опытный французский вингер Франк Рибери близок к возвращению в итальянский чемпионат. Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, новым местом работы 38-летнего исполнителя станет «Верона».

По данным источника, стороны провели переговоры в последний день трансферного окна и согласовали детали сделки. Стоит отметить, что в настоящий момент Рибери пребывает в статусе свободного агента.

Последним местом работы Франка была «Фиорентина», цвета которой он защищал на протяжении последних двух сезонов.

В прошлом сезоне Серии А вингер поучаствовал в 29 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Франк Рибери Трансферы футбола - лето 2021
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