​«Ювентус» работает над арендой Икарди

С приходом в «ПСЖ» Лионеля Месси Мауро Икарди наверняка будет получать меньше игрового времени. В последние дни летнего трансферного окна аргентинец может сменить клубную прописку. Как сообщает Corriere Della Sera, над подписанием 28-летнего футболиста работает «Ювентус». Туринский клуб хочет арендовать Икарди на сезон 2021/2022 с правом выкупа.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 40 миллионов евро. В четырёх матчах сезона 2021/2022 за «ПСЖ» аргентинец успел отметиться двумя забитыми мячами.

В настоящее время Мауро Икарди травмирован. Форвард вернётся в строй примерно в средине сентября.