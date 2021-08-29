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​«Ювентус» работает над арендой Икарди

29 Августа 2021 • 11:28 Комментировать

С приходом в «ПСЖ» Лионеля Месси Мауро Икарди наверняка будет получать меньше игрового времени. В последние дни летнего трансферного окна аргентинец может сменить клубную прописку. Как сообщает Corriere Della Sera, над подписанием 28-летнего футболиста работает «Ювентус». Туринский клуб хочет арендовать Икарди на сезон 2021/2022 с правом выкупа.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 40 миллионов евро. В четырёх матчах сезона 2021/2022 за «ПСЖ» аргентинец успел отметиться двумя забитыми мячами.

В настоящее время Мауро Икарди травмирован. Форвард вернётся в строй примерно в средине сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола - лето 2021
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