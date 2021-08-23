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Италия. Серия А

​Агент рассказал, что помешало Миранчуку попасть в стартовый состав «Аталанты»

23 Августа 2021 • 11:49 Комментировать
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В первом туре чемпионата Италии «Аталанта» обыграла на выезде «Торино» со счётом 2:1. Российский хавбек Алексей Миранчук вышел на замену по ходу второго тайма. Агент игрока Вадим Шпинев назвал причину, по которой у Миранчука практически не было шансов оказаться в основе.

«В двухсторонке им было получено повреждение, он не тренировался три дня. Проходил лечение, был на паузе», - высказался Шпинев для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Алексей Миранчук перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» в начале осени 2020 года. В 32 матчах за команду из Бергамо Миранчук забил 7 голов и отдал 2 результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук Вадим Шпинев
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