«Милан» не может договориться с Кесси о новом контракте

У «Милана» никак не получается найти компромисс в переговорах с полузащитником Франком Кесси по поводу нового трудового соглашения, рапортует tuttomercatoweb.

Стороны не могут договориться о финансовой составляющей сделки. Ивуарийский хавбек требует от руководства «россонери» повышения заработной платы до семи миллионов евро в год. Боссы клуба не готовы выполнить требование африканца.

Действующий контракт Франка с «Миланом» истекает летом 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Италии 24-летний полузащитник сыграл 37 матчей, забил 13 голов (11 - с пенальти) и сделал четыре результативные передачи.