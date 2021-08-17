Кайо Жорже рассказал, почему будет носить номер «21» на спине

Новоиспечённый игрок туринского «Ювентуса», перешедший из стана бразильского «Сантоса», в первом интервью в новом клубе рассказал, почему остановил свой выбор на 21-м игровом номере.

«Я очень счастлив быть здесь. Это было моей мечтой с детства», - сказал футболист в интервью JuventusTV.

«Номер» «21» носили в этом клубе такие великие футболисты, как Андреа Пирло, Пауло Дибала Зинедин Зидан, или Гонсало Игуаин. Я надеюсь забивать много мячей в этой футболке», - добавил нападающий.

Кайо Жорже обошелся «Ювентусу» в 3 миллиона евро. Футболист прошел медицинское обследование в стане туринцев ещё двумя неделями ранее.