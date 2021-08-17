Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 206 Комментарии
Италия. Серия А

​Пирло: «Лучше проиграть, чем играть от обороны»

17 Августа 2021 • 14:16 Комментировать (1)
1000 рублей бесплатная ставка

Экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло высказался по поводу стиля игры, который он предпочитает.

«Если ты не контролируешь игру, сложно думать о том, что ты выиграешь её. Конечно, бывают случаи, когда ты владеешь мячом 90% игрового времени и пропускаешь после единственного удара соперника по воротам. Но я предпочитаю проиграть так, чем всю игру обороняться в своей штрафной площади, пытаясь забить гол в контратаке», - приводит слова молодого тренера Football Italia.

Напомним, Андреа Пирло был уволен после первого же сезона в своей тренерской карьере во главе «Ювентуса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андреа Пирло
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
PoliticExpert
17 Августа 2021 в 14:56
Вообще не понятно к чему это, о чём и зачем, но, думаю, болельщики Ювентуса всё же не согласятся, что «Лучше проиграть, чем играть от обороны», прошлый сезон оптимизма поубавил.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
15:44 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА пошёл на компромисс, Влашич перейдёт в «Милан» слухи
15:31 · Италия. Серия А
​Абрахам рассказал о мотивах перехода в «Рому»
15:08 · Италия. Серия А
​Влахович близок к переходу в «Атлетико» слухи
14:54 · Италия. Серия А
​Известна позиция «Реала» в вопросе возможного возвращения Роналду 2 слухи
14:16 · Италия. Серия А
​Пирло: «Лучше проиграть, чем играть от обороны» 1
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Челси» подтвердил переход Абрахама в «Рому» 1 официально
11:53 · Италия. Серия А
Жуан, которым интересовались клубы РПЛ, переходит в «Наполи»
10:24 · Германия. Бундеслига
Моуринью нашёл усиление для «Ромы» в Бундеслиге
10:14 · Италия. Серия А
Известны детали перехода Флоренци в «Милан»
10:07 · Италия. Серия А
«Наполи» заинтересовался экс-защитником «Арсенала»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Названа причина срыва трансфера Инсинье в «Зенит» 1
09:42 · Италия. Серия А
Анчелотти хочет вернуть Роналду в «Реал» 9
08:57 · Англия. Премьер-лига
Влахович отказался продлевать контракт с «Фиорентиной»
08:29 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб проявляет интерес к Инсинье
08:22 · Италия. Серия А
«ПСЖ» не станет подписывать Роналду этим летом
Все новости
Рекомендуем
 