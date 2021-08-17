​Пирло: «Лучше проиграть, чем играть от обороны»

Экс-наставник «Ювентуса» Андреа Пирло высказался по поводу стиля игры, который он предпочитает.

«Если ты не контролируешь игру, сложно думать о том, что ты выиграешь её. Конечно, бывают случаи, когда ты владеешь мячом 90% игрового времени и пропускаешь после единственного удара соперника по воротам. Но я предпочитаю проиграть так, чем всю игру обороняться в своей штрафной площади, пытаясь забить гол в контратаке», - приводит слова молодого тренера Football Italia.

Напомним, Андреа Пирло был уволен после первого же сезона в своей тренерской карьере во главе «Ювентуса».