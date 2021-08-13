Локателли согласовал контракт с «Ювентусом»

Лидер средней линии «Сассуоло» Мануэль Локателли переходит в туринский «Ювентус». Как сообщил посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира, игрок подпишет со «старой синьорой» долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Заработная плата футболиста составит три миллиона евро в год.

Ожидается, что уже сегодня, 13 августа, клубы заключат сделку официально. Туринский гранд оформит аренду Локателли с правом выкупа за 35 миллионов евро.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Мануэль провел 34 встречи, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.