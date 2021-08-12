Ибрагимович вернётся в строй к 12 сентября

Восстановление после травмы шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича проходит чётко по графику. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Возвращение футболиста на поле ожидается к 12 сентября. На этот день запланирована дуэль миланского клуба с римским «Лацио» в рамках третьего тура итальянской Серии А.

Напомним, в середине мая Златан Ибрагимович получил травму колена, которая стала на его пути к участию на летнем чемпионате Европы. Теперь игрок пропустит первые матчи своей команды в новом сезоне, а также не поможет сборной Швеции в отборочных поединках мундиаля-2022, запланированных на первую неделю сентября.