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Италия. Серия А

Ибрагимович вернётся в строй к 12 сентября

12 Августа 2021 • 18:22 Комментировать
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Восстановление после травмы шведского нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича проходит чётко по графику. Об этом сообщает Sky Sport Italia. Возвращение футболиста на поле ожидается к 12 сентября. На этот день запланирована дуэль миланского клуба с римским «Лацио» в рамках третьего тура итальянской Серии А.

Напомним, в середине мая Златан Ибрагимович получил травму колена, которая стала на его пути к участию на летнем чемпионате Европы. Теперь игрок пропустит первые матчи своей команды в новом сезоне, а также не поможет сборной Швеции в отборочных поединках мундиаля-2022, запланированных на первую неделю сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Милан Златан Ибрагимович Сборная Швеции
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