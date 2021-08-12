​«Интер» запланировал переговоры о продлении контракта с Мартинесом

«Интер» хочет сохранить в своих рядах нападающего Лаутаро Мартинеса на более долгий срок. Об этом посредством публикации на своей страничке в «Твиттере» сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, миланский клуб запланировал переговоры с Мартинесом и его агентом – они пройдут на следующей неделе.

Ранее агент Лаутаро Мартинеса опроверг слухи об уходе своего клиента из «Интера». Аргентинский нападающий выступает за «нерадзурри» с лета 2018 года. С тех пор Мартинес провёл за итальянский клуб 132 матча, в которых отметился 49 голами и 20 результативными передачами на партнёров. Действующий контракт Лаутаро рассчитан до конца сезона 2022/2023.