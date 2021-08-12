«Интер» хочет подписать Инсинье

Атакующий полузащитник национальной сборной Италии Лоренцо Инсинье, ставший триумфатором чемпионата Европы - 2020, может покинуть «Наполи» до закрытия летнего трансферного окна.

Согласно сведениям Sky Sport Italia, заинтересованность в переходе игрока проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» внимательно следят за ситуацией футболиста в Неаполе. Инсинье отказывается продлевать истекающий контракт с клубом, а потому может быть продан этим летом.

Неаполитанцы рассчитывают выручить с трансфера Лоренцо около 30 миллионов евро.

Инсинье защищает цвета «Наполи» с 2010 года. В прошлом сезоне он забил 19 голов и отдал семь ассистов в 35 матчах Серии А.