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Италия. Серия А

«Интер» хочет подписать Инсинье

12 Августа 2021 • 08:17 Комментировать
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Атакующий полузащитник национальной сборной Италии Лоренцо Инсинье, ставший триумфатором чемпионата Европы - 2020, может покинуть «Наполи» до закрытия летнего трансферного окна.

Согласно сведениям Sky Sport Italia, заинтересованность в переходе игрока проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» внимательно следят за ситуацией футболиста в Неаполе. Инсинье отказывается продлевать истекающий контракт с клубом, а потому может быть продан этим летом.

Неаполитанцы рассчитывают выручить с трансфера Лоренцо около 30 миллионов евро.

Инсинье защищает цвета «Наполи» с 2010 года. В прошлом сезоне он забил 19 голов и отдал семь ассистов в 35 матчах Серии А.

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Интер Милан Лоренцо Инсинье Трансферы футбола - лето 2021
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