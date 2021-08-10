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Италия. Серия А

Флоренци принял предложение «Милана»

10 Августа 2021 • 08:17 Комментировать
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Защитник Алессандро Флоренци покидает «Рому» и переходит в другой итальянский клуб. 30-летний футболист принял предложение «Милана», рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

«Россонери» решили оформить трансфер Флоренци после срыва переговоров с «Манчестер Юнайтед» по переходу Диогу Далота.

Алессандро выступает за римский коллектив с лета 2012 года. Его контракт с «волками» рассчитан до конца июня 2023 года.

В минувшем сезоне защитник выступал на правах аренды за французский «ПСЖ». Флоренци принял участие в 21 поединке Лиги 1, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Милан Алессандро Флоренци Трансферы футбола - лето 2021
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