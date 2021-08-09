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Италия. Серия А

«Фиорентина» хочет приобрести защитника «Челси»

09 Августа 2021 • 22:39 Комментировать
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Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может перебраться в «Фиорентину», сообщает в «Твиттере» журналист Джанлука ди Марцио.

Итальянский клуб вскоре может расстаться с Полем Лиролой, поэтому уже присматривает ему потенциальную замену. Все будет зависеть от будущего испанского защитника, который половину прошлого сезона провел в аренде во французском «Марселе». Основным защитником «фиалок» тогда был Лоренцо Венути - в случае прихода игрока «Челси» он станет вторым номером на позицию правого защитника.

29-летний Дзаппакоста последние сезоны дважды отправлялся в аренду в клубы Серии А - «Рому» и «Дженоа».

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Челси Фиорентина Давиде Дзаппакоста Трансферы футбола - лето 2021
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