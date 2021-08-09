«Фиорентина» хочет приобрести защитника «Челси»

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста может перебраться в «Фиорентину», сообщает в «Твиттере» журналист Джанлука ди Марцио.

Итальянский клуб вскоре может расстаться с Полем Лиролой, поэтому уже присматривает ему потенциальную замену. Все будет зависеть от будущего испанского защитника, который половину прошлого сезона провел в аренде во французском «Марселе». Основным защитником «фиалок» тогда был Лоренцо Венути - в случае прихода игрока «Челси» он станет вторым номером на позицию правого защитника.

29-летний Дзаппакоста последние сезоны дважды отправлялся в аренду в клубы Серии А - «Рому» и «Дженоа».