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Италия. Серия А

Пьянич готов потерять 20% зарплаты ради трансфера в «Ювентус»

09 Августа 2021 • 08:35 Комментировать
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Босниец Миралем Пьянич, не сумевший стать игроком основы каталонской «Барселоны», желает вернуться в свой предыдущий клуб - туринский «Ювентус».

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, ради перехода в итальянский гранд полузащитник готов пожертвовать 20% своей зарплаты. В настоящий момент оклад боснийца составляет 8,5 миллиона евро в год.

Руководство туринского гранда планирует арендовать Миралема с правом последующего выкупа.

Пьянич перешел в стан «сине-гранатовых» летом прошлого года, подписав долгосрочный трудовой договор. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Миралем Пьянич Трансферы футбола - лето 2021
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