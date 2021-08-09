Пьянич готов потерять 20% зарплаты ради трансфера в «Ювентус»

Босниец Миралем Пьянич, не сумевший стать игроком основы каталонской «Барселоны», желает вернуться в свой предыдущий клуб - туринский «Ювентус».

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, ради перехода в итальянский гранд полузащитник готов пожертвовать 20% своей зарплаты. В настоящий момент оклад боснийца составляет 8,5 миллиона евро в год.

Руководство туринского гранда планирует арендовать Миралема с правом последующего выкупа.

Пьянич перешел в стан «сине-гранатовых» летом прошлого года, подписав долгосрочный трудовой договор. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024 года.