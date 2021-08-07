Салемакерс: «Милан» стал ещё сильнее»

Полузащитник «Милана» Алексис Салемакерс рассказал о своих ожиданиях от первого за много лет участия «Милана» в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Выход в Лигу чемпионов был неимоверным чувством для меня, так как это будет мое первое участие в турнире. Мы тяжело работали, чтобы добраться до Лиги чемпионов, надеюсь, мы сможем показать свою силу и продемонстрировать хорошую игру. Нам нужно показать ещё больше, чем в прошлом сезоне, мы стали сильней», - сказал футболист в интервью MilanTV.

В прошлом сезоне Алексис Салемакерс помог «Милану» занять вторую строку в турнирной таблице итальянского первенства, тем самым сделав свой вклад в бронирование командой путевки в самый престижный европейский клубный турнир.