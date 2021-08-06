Месси хотел видеть Ромеро в «Барселоне»

Лионель Месси был одним из инициаторов приглашения защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро в состав «Барселоны».

Неудачная попытка осуществления трансфера 23-летнего аргентинского дефа затормозила процесс обсуждения Лео Месси с хозяевами «Камп Ноу» нового контракта, что в итоге вылилось в расставание форварда с клубом.

По данным El Mundo Deportivo, лидер «Барсы» настаивал на приглашении в ряды «блаугранас» своего соотечественника, с которым он нынешним летом стал триумфатором Копа Америка. Но у испанского клуба банально не оказалось необходимых для подписания оборонца средств.

Как известно, борьбу за Кристиана Ромеро выиграл «Тоттенхэм». Лондонцы заплатят бергамаскам за южноамериканца 55 миллионов евро.