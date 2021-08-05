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Италия. Серия А

«Фиорентина» отклонила предложение по Влаховичу

05 Августа 2021 • 00:30 Комментировать
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Как сообщает Football Italia, «Фиорентина» отклонила предложение миланского «Интера» по Душану Влаховичу.

«Фиалки» хотят получить за 21-летнего серба минимум 60 миллионов евро. Таким образом, если Ромелу Лукаку перейдет в «Челси», то главным претендентом на его место в атаке «Интера» по-прежнему остается нападающий «Аталанты» Дуван Сапата. Среди других вариантов, которые рассматривают «нерадзурри», фигурируют форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка и Эдин Джеко из «Ромы».

Душан Влахович в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром «Фиорентины», забив 21 гол в 37 матчах Серии А.

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Интер Милан Фиорентина Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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