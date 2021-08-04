​Эриксен впервые после перенесённой остановки сердца приехал на базу «Интера»

«Интер» посредством своего официального сайта сообщил о приезде на клубную базу хавбека команды Кристиана Эриксена. Датчанин впервые оказался в расположении команды с момента перенесённой на Евро-2020 остановки сердца.

«Датский полузащитник встретился с директорами клуба, тренером, партнёрами по команде и всем персоналом. Эриксен чувствует себя хорошо, он находится в отличной физической и психологической форме.

Теперь Эриксен будет продолжать следовать программе восстановления, предложенной врачами в Копенгагене. Они будут координировать клиническое наблюдение. Медицинский штаб «Интера», естественно, будет получать информацию о процессе», - говорится в заявлении «нерадзурри».