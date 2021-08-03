​Роналду первым получит награду Паоло Росси

Федерация футбола Италии сменила приз лучшему бомбардиру сезона в Серии А. Теперь он будет называться в честь Паоло Росси – чемпиона мира 1982 года, ушедшего из жизни в декабре 2020 года.

Первым награду Паоло Росси получит форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду. В прошлом чемпионате Италии он забил 29 голов.

Приз также изменил свой внешний вид. Теперь это будет прозрачный шаг из оргстекла, украшенный двумя серебряными дисками. На одном из этих дисков есть фотография Паоло Росси.

На награде Криштиану Роналду будет 29 бриллиантов – по одному за каждый гол сезона, рассказывает Football Italia.