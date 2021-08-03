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Италия. Серия А

«ПСЖ» намерен подписать Кулибали

03 Августа 2021 • 14:10 Комментировать
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Франции, передаёт Le 10 Sport. Сообщается, что к игроку проявляет интерес «ПСЖ».

Спортивный директор парижского клуба Леонардо хочет, чтобы Кулибали играл в центре защиты «ПСЖ» вместе с Серхио Рамосом. Именно поэтому парижане намерены начать переговоры по трансферу в ближайшее время. Игроком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Напомним, что Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в Серии А, в которых он не отличался результативными действиями.

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ПСЖ Наполи Калиду Кулибали Трансферы футбола - лето 2021
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