«ПСЖ» намерен подписать Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить карьеру в чемпионате Франции, передаёт Le 10 Sport. Сообщается, что к игроку проявляет интерес «ПСЖ».

Спортивный директор парижского клуба Леонардо хочет, чтобы Кулибали играл в центре защиты «ПСЖ» вместе с Серхио Рамосом. Именно поэтому парижане намерены начать переговоры по трансферу в ближайшее время. Игроком также интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

Напомним, что Кулибали перешёл в «Наполи» из «Генка» в 2014 году за почти восемь миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в Серии А, в которых он не отличался результативными действиями.