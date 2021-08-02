«Ростов» может получить 15% от суммы трансфера Шомуродова

Вероятный трансфер форварда «Дженоа» Элдора Шомуродова в «Рому» может принести неплохие финансовые дивиденды его бывшему клубу – «Ростову».

Как информирует Eurostavka, ростовчане претендуют на получение 15% от суммы сделки по 26-летнему нападающему.

Как известно, в данный момент речь идёт об аренде Шомуродова «волками» за 2,5 миллиона евро. В таком случае прибыль «Ростова» составит 375 тысяч евро.

Если же «Рома» по истечению аренды примет решение выкупить полностью контракт Элдора Шомуродова у «грифонов», российский клуб сможет претендовать на ещё более внушительную сумму.

Нападающий сборной Узбекистана в прошлом сезоне отличился 8 голами в 31 поединке Серии А.