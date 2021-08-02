Жиру: «Моя игра не зависит от номера на футболке»

Оливье Жиру надеется, что ему удастся снять «проклятье девятого номера» в «Милане».

Со времён великого Филиппо Индзаги ещё ни один центрфорвард «россонери» не сумел добиться большого успеха на «Сан-Сиро», выступая с «девяткой» на спине. Алешандре Пато, Фернандо Торрес, Луис Адриано, Кшиштоф Пёнтек, Гонсало Игуаин и некоторые другие нападающие оказались жертвами «проклятия».

«Я не суеверен. Считаю, что моя игра совершенно не зависит от номера на футболке. Мне удалось в течение карьеры преодолеть массу трудностей благодаря своему сильному менталитету. Постараюсь трансформировать негатив в позитивную энергию», - приводит слова Оливье Жиру сайт Джанлуки ди Марцио.