Барцальи: «Де Лихт станет лучшим центральным защитником мира»

Бывший игрок сборной Италии и «Ювентуса» Андреа Барцальи высказался по поводу защитника туринского клуба Маттейса де Лихта, передаёт Football Italia.

«Несомненно, через несколько лет он будет лучшим в мире. У него есть всё для этого, начиная с отличного менталитета. У него действительно есть все, чтобы стать абсолютным топ-игроком, но нужно дать ему время для роста», - цитирует Барцальи Football Italia.

Напомним, что де Лихт перешёл в «Ювентус» из «Аякса» в 2019 году за 85,5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 27 матчей в Серии А, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.