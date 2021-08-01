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Италия. Серия А

Спаллетти: «Наполи» находится на правильном пути»

01 Августа 2021 • 00:37 Комментировать
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от победы в товарищеском матче с «Баварией» (3:0).

«Я доволен игрой, мы находимся на правильном пути. Нам нужно было показать сегодня организованную игру, и думаю, что мы смогли сделать это. Эта победа придаст нам уверенности. Нам предстоит ещё много работы, но игроки находятся на правильном пути и пока превзошли все мои ожидания», - цитирует наставника Football Italia.

Напомним, что сегодня неаполитанский клуб обыграл «Баварию» со счетом 3:0. Дублем отметился Виктор Осимхен.

Спаллетти возглавил «Наполи» перед началом этого сезона. Последним его местом работы был миланский «Интер».

Обновление через: 60 сек.
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лучано Спаллетти Наполи
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