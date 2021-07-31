Леау останется в «Милане»

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау останется в своей нынешней команде, передаёт Football Italia. Ранее сообщалось, что игрок может уйти в это трансферное окно, однако руководство миланского клуба решило сохранить португальца.

Сейчас «Милан» ведёт переговоры с «Айнтрахтом» по поводу продажи нападающего Йенса Хауге. Также клуб покинул молодой форвард Лоренцо Коломбо, который перешёл в СПАЛ на правах аренды. В связи с этим, руководство клуба решило сохранить футболиста, который может закрыть сразу несколько позиций в нападении.

Напомним, что Леау перешёл в «Милан» из «Лилля» в 2019 году за 29,5 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 30 матчей в Серии А, в которых он забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.