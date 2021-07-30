Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы Ставки
💡 Новая версия сайта "Евро-футбол.ру"
Италия. Серия А

Шомуродов прибудет в Рим завтра для прохождения медосмотра в «Роме»

30 Июля 2021 • 19:50 Комментировать
1000 рублей бесплатная ставка

Узбекский форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов завтра завершит переход в стан римской «Ромы». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, Шомуродов прибудет в Рим завтра около десяти часов утра для прохождения медосмотра, который в настоящее время является единственным, что разделяет форварда от перехода в новый клуб.

«Рома» и «Дженоа» договорились о переходе игрока на правах аренды. Римскому клубу предоставляется право выкупа игрока за 17,5 миллионов евро. «Дженоа» получит 10% от будущей продажи игрока в случае полноценного перехода того в «Рому».

В прошлом сезоне Элдор Шомуродов сыграл за «Дженоа» 32 матча во всех турнирах и забил 8 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Дженоа Элдор Шомуродов Трансферы футбола - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Июля
19:50 · Италия. Серия А
Шомуродов прибудет в Рим завтра для прохождения медосмотра в «Роме»
19:03 · Италия. Серия А
«Милан» хочет арендовать Иличича
18:18 · Италия. Серия А
Пандев готов подписать новый контракт с «Дженоа»
17:02 · Италия. Серия А
Мората и Бентанкур вернулись к тренировкам с «Ювентусом»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Мартинес не заинтересован в переходе в «Арсенал»
16:25 · Италия. Серия А
«Рома» выставила Флоренци на трансфер
16:16 · Италия. Серия А
Новичок «Милана» Меньян признался, что вел переговоры с «Ромой»
15:42 · Англия. Премьер-лига
Зиеш не против перехода в «Милан» слухи
15:30 · Италия. Серия А
Вьери: «Влахович - лучший нападающий в Европе после Холанна»
15:09 · Германия. Бундеслига
«Рома» может подписать Дилейни в случае неудачи с Джакой
14:44 · Италия. Серия А
Конте предложили роль футбольного эксперта в Италии
14:25 · Италия. Серия А
Червиченко: «Кокорину нужно выжать из «Фиорентины» максимум денег и заканчивать с футболом»
09:42 · Италия. Серия А
Наингголан близок к возвращению в «Кальяри»
08:24 · Италия. Серия А
Директор «Сассуоло»: «Ювентусу» будет легче подписать Пьянича, чем Локателли»
00:58 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» начал переговоры по Белотти
Все новости