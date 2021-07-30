Шомуродов прибудет в Рим завтра для прохождения медосмотра в «Роме»

Узбекский форвард «Дженоа» Элдор Шомуродов завтра завершит переход в стан римской «Ромы». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, Шомуродов прибудет в Рим завтра около десяти часов утра для прохождения медосмотра, который в настоящее время является единственным, что разделяет форварда от перехода в новый клуб.

«Рома» и «Дженоа» договорились о переходе игрока на правах аренды. Римскому клубу предоставляется право выкупа игрока за 17,5 миллионов евро. «Дженоа» получит 10% от будущей продажи игрока в случае полноценного перехода того в «Рому».

В прошлом сезоне Элдор Шомуродов сыграл за «Дженоа» 32 матча во всех турнирах и забил 8 голов.